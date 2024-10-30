Новая экскурсия от противника у брошенного эмиратского броневичка Panthera T6 ВСУ, после встречи с FPV-камикадзе.
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Новая экскурсия от противника у брошенного эмиратского броневичка Panthera T6 ВСУ, после встречи с FPV-камикадзе.
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