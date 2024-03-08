«Точно»: Алла Пугачева объяснила поклонникам, зачем оскорбила Стаса Михайлова

Уехавшая из России певица Алла Пугачева после очередного скандального высказывания в адрес россиян и оскорбления коллеги по сцене Стаса Михайлова пообщалась с подписчиками, которые решили поддержать оскандалившуюся звезду.
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