Учёные связали гипертонию с повреждением суставов через вазопрессин

Исследователи выявили механизм, который может объяснить ускоренное развитие остеоартроза при повышенном артериальном давлении.
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