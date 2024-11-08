Все о микоплазменной пневмонии: чем опасна и как передается Евгения КомароваМикоплазменная пневмония, характеризующаяся воспалением легочной ткани, вызывает всё большую тревогу в связи с активным распространением по стране.
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