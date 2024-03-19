В Тверской области улучшены условия предоставления поручительств для малого и среднего бизнеса в сфере сельского хозяйства

Фонд содействия предпринимательству Тверской области, который работает в структуре Центра «Мой бизнес», действующего по президентскому нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», улучшил условия предоставления поручительств для малого и среднего бизнеса в сфере сельского хозяйства.