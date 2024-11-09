Колокол, пушка и лягушка

Любой сербский метеоролог вам без запинки отрапортует, что первая государственная метеослужба в мире появилась именно в Сербии: в 1887 году указом короля Милана Обреновича по всей стране разместили два десятка наблюдательных станций, приписали к ним персонал и повелели наблюдать за погодой и предсказывать ея изменения, а результаты наблюдений и прогнозы заносить в специальные журналы, где на каждой странице значилось, что и сам журнал и записи в нём являются собственностью короля.