Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Колокол, пушка и лягушка

Колокол, пушка и лягушка

Любой сербский метеоролог вам без запинки отрапортует, что первая государственная метеослужба в мире появилась именно в Сербии: в 1887 году указом короля Милана Обреновича по всей стране разместили два десятка наблюдательных станций, приписали к ним персонал и повелели наблюдать за погодой и предсказывать ея изменения, а результаты наблюдений и прогнозы заносить в специальные журналы, где на каждой странице значилось, что и сам журнал и записи в нём являются собственностью короля.

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