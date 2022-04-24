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Фотоистория о величайшем карнавале в Рио 2022

Фотоистория о величайшем карнавале в Рио 2022

Удалось там побывать и увидеть шоу со всех сторон.В бразильском Рио-де-Жанейро завершился ежегодный карнавал, где удалось побывать и увидеть его со всех сторон, что дало возможность поделиться эксклюзивом из закулисья и прямиком с самбодрома.

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