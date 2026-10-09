В Карелии продолжается кампания по вакцинации против гриппа: привито свыше 50 тысяч граждан

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков подвел промежуточные итоги прививочной кампании. На текущий момент защиту от вируса получили более 51 тысячи жителей региона, при этом значительная часть вакцинированных — свыше 21 тысячи человек — это дети.
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