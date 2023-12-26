Японское турбо восьмидесятых: продолжение

Мы завершаем цикл материалов про турбомашины восьмидесятых годов на высокой ноте. В финальном материале вы поближе познакомитесь с хироскимскими спорткарами и их роторно-поршневыми молотилками, а также с великим разнообразием по-тойотовски.
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