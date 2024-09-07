РЕН ТВ: крупный пожар в Одинцово произошел на многоуровневой парковке

Очевидцы пожара в дачном поселке Лесной Городок в Одинцовском городском округе Московской области начали самостоятельно выносить на улицу людей, которые не смогли без посторонней помощи покинуть загоревшееся здание.
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