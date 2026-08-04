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ВС России взяли под контроль Бакшеевку в Харьковской области

ВС России взяли под контроль Бакшеевку в Харьковской области

Российские военные освободили Бакшеевку в Харьковской области, сообщило Минобороны. "Подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка Харьковской области", — говорится в сводке.

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