Диетолог: на праздничном столе лучше не сочетать жирные блюда и крепкий алкоголь

РИАМО - 30 дек. На праздничном столе нежелательно сочетать жирные блюда и крепкий алкоголь, салаты с большим количеством майонеза, жирное мясо и крепкие алкогольные напитки, сообщила РИАМО кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева.
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