"Россия примет порядка 43 тысяч беженцев из Палестины" - это фейк

Виктор zz

В далекие времена я учился в институте в советском городе Киеве. Иностранцев у нас было много, но запомнился один палестинец. Товарищи выпивали в общаге по какому-то поводу, ну и пригласили этого палестинца. Нормально все вместе сидели, говорили за жизнь, все как положено. По окончании все разбрелись по своим комнатам. Палестинец же пошел к коменданту и заложил всех, с кем только что пил! Через годик его из института выперли ввиду полного отсутствия способностей и желания учиться. Но на родину он так и не уехал - еще несколько лет я изредка встречал его на Хрещатике. Видимо, нашел способ укорениться в СССР.