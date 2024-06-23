Об этом не говорят Что тут можно сказать? Ситуация, конечно, очень интересная.
"Россия примет порядка 43 тысяч беженцев из Палестины" - это фейк
Комментарии
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Виктор zz
В далекие времена я учился в институте в советском городе Киеве. Иностранцев у нас было много, но запомнился один палестинец. Товарищи выпивали в общаге по какому-то поводу, ну и пригласили этого палестинца. Нормально все вместе сидели, говорили за жизнь, все как положено. По окончании все разбрелись по своим комнатам. Палестинец же пошел к коменданту и заложил всех, с кем только что пил! Через годик его из института выперли ввиду полного отсутствия способностей и желания учиться. Но на родину он так и не уехал - еще несколько лет я изредка встречал его на Хрещатике. Видимо, нашел способ укорениться в СССР.
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1 час.
Евгений Марковский
На выше обозначенный вопрос не ответил; у нас может быть что угодно! Господин Путин, давайте из Африки привезем миллионов 20, из Индии миллионов 100, как и из Китая (их там до едрени фени) и т.д. А что денег у нас много, россия обустраивать не надо и так проживут, привыкли. Достали с этой мировой благотворительностью! У нас уже и так этих "братьев" сверх всякой меры!
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42 мин.
Людмила Иванова
«Фейкомета» в болото под фанфары!
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15 мин.
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