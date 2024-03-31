Главред RT Симоньян: Боевики РДК перед атакой на Козинку общались на украинском

В рядах «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) присутствуют украинские кадровые военные, заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.
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