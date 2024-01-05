30 фейлов и несчастных случаев, которые влетели кому-то в копеечку

Эти люди допустили ошибку и сразу же об этом пожалели. Ведь невнимательность обошлась им в немалую копеечку! Когда тратишь на что-то немалую сумму, будь то автомобиль, телефон или игровая консоль, эта долгожданная покупка приносит не только радость, но и тревогу: «А если я ее поцарапаю? А если разобью экран? А если в нее вода попадет?».