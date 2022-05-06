Спорт и диета

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Не могу больше молчать! друзья, физкультура и спорт – совершенно разные вещи!

Не могу больше молчать! друзья, физкультура и спорт – совершенно разные вещи!

Давайте сегодня расставим всё по местам!Физкультура – это определенный вид активности, который позволяет восстанавливать, укреплять организм, улучшать состояние здоровья, формировать особенное бережное отношение к своему организму и его функциям.

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