Не могу больше молчать! друзья, физкультура и спорт – совершенно разные вещи!

Давайте сегодня расставим всё по местам!Физкультура – это определенный вид активности, который позволяет восстанавливать, укреплять организм, улучшать состояние здоровья, формировать особенное бережное отношение к своему организму и его функциям.
Давайте сегодня расставим всё по местам!Физкультура – это определенный вид активности, который позволяет восстанавливать, укреплять организм, улучшать состояние здоровья, формировать особенное бережное отношение к своему организму и его функциям.
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