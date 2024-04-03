Учёный рассказал, что человечеству придётся впервые вычесть секунду из времени

Примерно к 2029 году от мирового времени придётся отнять секунду, считает учёный из России.Скоро человечество столкнётся с необходимостью отнять одну секунду от мирового времени, рассказал "РИАН" преподаватель Московского государственного университета геодезии и картографии Павел Юзефович.
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