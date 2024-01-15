Google снова сокращает персонал. Очередная волна увольнений

Google начинает увольнения, которые затронут почти 1000 сотрудников в 2024 годуС начала нового года компания Google провела значительное сокращение штата, в результате чего было уволено около 1000 сотрудников.
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