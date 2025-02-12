Стало известно, зачем спецпосланник США прилетал в Россию 11 февраля

В РФ из тюремного заключения освободили гражданина США, который улетел на родину с американским спецпредставителем Стивом Уиткоффом Гражданина США Марка Фогела, задержанного в России за контрабанду наркотиков, освободили.
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