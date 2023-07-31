Певица Натали (Наталья Рудина), похоронив мужа, с которым прожила в браке более 30 лет, рассказала о случившемся.
Певица Натали сделала заявление после смерти мужа
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Татьяна Чередниченко
"...продюсер Александр Рудин два года боролся с последствиями ковида у мужчины, но он не выдержал этого испытания."...... "Родной брат артистки Антон Миняев рассказал СМИ, что церемония прощания прошла без лишних глаз. Он назвал случившееся настоящей трагедией."......... "У Антона Миняева осталось трое сыновей. Брак супругов продлился более 30 лет. Вместе с Натальей они прожили 32 года".......???????
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2 час.
ТЧ
Татьяна Чередниченко
Кто муж, кто брат, кто сват, кто продюсер?
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2 час.
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