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Певица Натали сделала заявление после смерти мужа

Певица Натали сделала заявление после смерти мужа

Певица Натали (Наталья Рудина), похоронив мужа, с которым прожила в браке более 30 лет, рассказала о случившемся.

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Комментарии
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Татьяна Чередниченко
&quot;...продюсер Александр Рудин два года боролся с последствиями ковида у мужчины, но он не выдержал этого испытания.&quot;...... &quot;Родной брат артистки Антон Миняев рассказал СМИ, что церемония прощания прошла без лишних глаз. Он назвал случившееся настоящей трагедией.&quot;......... &quot;У Антона Миняева осталось трое сыновей. Брак супругов продлился более 30 лет. Вместе с Натальей они прожили 32 года&quot;.......???????
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2 час.
ТЧ
Татьяна Чередниченко
Кто муж, кто брат, кто сват, кто продюсер?
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2 час.

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