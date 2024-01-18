Либералы так старательно строили в России гражданское общество, что им это удалось

Нечасто так бывает, чтобы планы тех, кто со вкусом, искренне и талантливо ненавидит Россию и все русское, и волеизъявление простых россиян совпали почти полностью Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов Либерально-творческая тусовка умов и совестей нашего времени десятилетиями спала и видела, чтобы в России возникло мощное, независящее от властей гражданское общество, способное в едином порыве указать на главные изъяны нашей жизни и добиться их исправления.