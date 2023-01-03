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Месси продлит контракт с «ПСЖ», объявить могут на этой неделе. Лео хочет продолжить играть на топ-уровне

Лионель Месси очень близок к продлению контракта с «ПСЖ». По информации Marca, аргентинец продлит соглашение с парижанами еще на один сезон – до 2024 года.

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