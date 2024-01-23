Модернизация объектов культуры важна для творчески настроенной молодежи

Об этом говорят сами молодые люди, для которых прийти в современный музей, модельную библиотеку, выступить на оборудованной по последнему слову техники сцене театра или дома культуры — значит реализовать свои творческие потребности.
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