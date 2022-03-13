Макдэвид сделал дубль в матче с «Тампой» и возглавил гонку бомбардиров с 83 очками

Макдэвид сделал дубль в матче с «Тампой» и возглавил гонку бомбардиров с 83 очками

Коннор Макдэвид сделал дубль в матче с «Тампой» и возглавил гонку бомбардиров с 83 очками. Капитан «Эдмонтона» забросил по шайбе в первом и втором периодах.

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