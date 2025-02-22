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Донецкая группа новостей

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    ЗДЕСЬ ЖИВУТ И РАБОТАЮТ АНГЕЛЫ. ПО ДУШЕ И СУТИ. (Как и во многих других приютах для животных. Но здесь особенно). Неза...С нами больше нет...

Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Ростов на Дону Пожар продолжается Донецкая группа новостей.

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