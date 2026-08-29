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МОСИНФОРМ

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Уже 96 домов расселили в ЮАО по программе реновации

Уже 96 домов расселили в ЮАО по программе реновации

С начала реализации программы реновации на юге столицы расселили уже 96 домов старого жилого фонда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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