В детском оздоровительном лагере "Золотой колос" прошел "День Нептуна" - праздник игр, забав, веселья с водой.
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В детском оздоровительном лагере "Золотой колос" прошел "День Нептуна" - праздник игр, забав, веселья с водой.