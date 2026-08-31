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Новости Россоши и России

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Курсы зоопсихолога: как понять животных и превратить любовь в профессию

Курсы зоопсихолога: как понять животных и превратить любовь в профессию

Если вы когда-то ловили себя на мысли, что собака соседей не «капризничает», а выражает тревогу, или что попугай явно что-то хочет сказать вам взглядом, — значит, вам близка идея зоопсихологии.

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