ХАМАС попросил Египет обеспечить сектор Газа связью и интернетом

Палестинская организация ХАМАС обратилась к египетскому руководству с просьбой предоставить сектору Газа услуги роуминга, поскольку на территории анклава полностью перестали работать интернет и мобильная связь.
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