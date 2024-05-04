Жителям России, всем нашим гражданам, придётся осознать, что "нашей стране объявлена война", и в этом противостоянии свою роль играют этнические диаспоры, о чём в эфире Царьграда говорили адвокат Герман Овчаренко и подполковник запаса ФСБ Андрей Попов.
"Нашей стране объявлена война": Диаспоры играют свою роль – адвокат и подполковник высказались о противостоянии
Комментарии
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Валентина смольникова
Виновны в этом, те, кто завозит азиатов, которые ненавидят все русское.
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14 час.
igor kim
Это понятно, непонятно, почему русский народ с ними не борется?
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12 час.
Так будет
как ты себе это представляешь? поделись опытом, борец за все хорошее против всего плохого. В России гарантом стабильности отношений (межконфессиональных, человеческих и др.) является Президент. Под его властью находится весь репрессивный аппарат гос-ва, который должен выполнять свои обязанности по защите населения, как от внешних врагов, так и внутренних (воров, убийц и прочих ублюдочных тварей). Но, как мы видим, этого не происходит. Вот, хотелось бы задать вопрос Путину, почему он забил большой и толстый на свой электорат, который, если верить избиркому, аж 87,28% голосов избирателей получил на выборах 2024 г. Я думаю, те, кого незаменимые работники из ср. азии отправили (и еще отправят) на тот свет, наверняка голосовали за него. Нафуя, спрашивается?
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8 час.
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