Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 841 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Да не видимо, а чистокровная западенка, да ещё и муж оттуда. Птицу видно по полёту.Громкий скандал: ...
  • Vasily Golov
    Чистят рыбу от чешуи с хвоста.Но есть такие.Особо выпускники университетов.Они не на бирже труда.Они неизвестно на чт...Громкий скандал: ...
  • ШКИПЕР
    Дама с такой фамилией явно засиделась в депутатском кресле . Да. и как она совмещает своё депутатство со своим бизнес...Громкий скандал: ...

"Нашей стране объявлена война": Диаспоры играют свою роль – адвокат и подполковник высказались о противостоянии

"Нашей стране объявлена война": Диаспоры играют свою роль – адвокат и подполковник высказались о противостоянии

Жителям России, всем нашим гражданам, придётся осознать, что "нашей стране объявлена война", и в этом противостоянии свою роль играют этнические диаспоры, о чём в эфире Царьграда говорили адвокат Герман Овчаренко и подполковник запаса ФСБ Андрей Попов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентина смольникова
Виновны в этом, те, кто завозит азиатов, которые ненавидят все русское.
Ответить
14 час.
igor kim
Это понятно, непонятно, почему русский народ с ними не борется?
Ответить
12 час.
Так будет
как ты себе это представляешь? поделись опытом, борец за все хорошее против всего плохого. В России гарантом стабильности отношений (межконфессиональных, человеческих и др.) является Президент. Под его властью находится весь репрессивный аппарат гос-ва, который должен выполнять свои обязанности по защите населения, как от внешних врагов, так и внутренних (воров, убийц и прочих ублюдочных тварей). Но, как мы видим, этого не происходит. Вот, хотелось бы задать вопрос Путину, почему он забил большой и толстый на свой электорат, который, если верить избиркому, аж 87,28% голосов избирателей получил на выборах 2024 г. Я думаю, те, кого незаменимые работники из ср. азии отправили (и еще отправят) на тот свет, наверняка голосовали за него. Нафуя, спрашивается?
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх