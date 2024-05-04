"Нашей стране объявлена война": Диаспоры играют свою роль – адвокат и подполковник высказались о противостоянии

Так будет

как ты себе это представляешь? поделись опытом, борец за все хорошее против всего плохого. В России гарантом стабильности отношений (межконфессиональных, человеческих и др.) является Президент. Под его властью находится весь репрессивный аппарат гос-ва, который должен выполнять свои обязанности по защите населения, как от внешних врагов, так и внутренних (воров, убийц и прочих ублюдочных тварей). Но, как мы видим, этого не происходит. Вот, хотелось бы задать вопрос Путину, почему он забил большой и толстый на свой электорат, который, если верить избиркому, аж 87,28% голосов избирателей получил на выборах 2024 г. Я думаю, те, кого незаменимые работники из ср. азии отправили (и еще отправят) на тот свет, наверняка голосовали за него. Нафуя, спрашивается?