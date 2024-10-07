В Феодосии не выявили опасного загрязнения воздуха из-за пожара

В Феодосии не зафиксировали опасного загрязнения воздуха из-за мощного пожара на нефтебазе.Представители межрегионального управления Роспотребнадзора сообщили, что превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в районе нефтебазы в Феодосии не зафиксировано.