В Брянской области произошла детонация взрывоопасных предметов

В Карачевском районе Брянской области произошла детонация взрывоопасных предметов. «Зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация муниципального характера, связанная со взрывами 9 октября 2024 года взрывоопасных предметов на территории Карачевского района Брянской области», — приводит ТАСС сообщение ГУ МЧС по региону.
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