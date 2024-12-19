Гладков рассказал о последствиях атак ВСУ по Белгородской области

В результате атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области за прошедшие сутки были повреждены несколько жилых домов, легковые автомобили и корпус сельскохозяйственного предприятия.
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