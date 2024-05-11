Грызня леваков в США, или зачем Израиль вредит Америке

Читатели прислали прекрасное в рубрику «Их нравы». Во время открытого заседания студенческого совета Дартмундcкого колледжа рекотору вынесли вотум недоверия из-за разгона пропалестинских протестов на территории кампуса.
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