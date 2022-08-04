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    Так ведь нужно понимать"кто есть кто"и почему на центральном канале "вдруг"появились такие разговоры...А главное кто ...Поддержать презид...
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Что останется после нас?

Что останется после нас?

Что останется после нас? Что вообще остаётся в истории после того, как прокатится очередная война (они всегда прокатываются - это нам в России ещё очень и очень повезло), распадётся страна (большие государства всегда распадаются и далеко не всегда собираются вновь - Китай исключение из этого правила, но какой кровью написана его история!), изменится климат и (или) закончится сырьевая база, вокруг которой крутится экономика, придут завоеватели (ассимилируются они позже, как римляне в Британии и Галлии или арабы в Магрибе и Леванте, или уйдут через несколько десятилетий, как американцы в Афганистане или гиксосы, ливийцы и ассирийцы в Египте, неважно), или новое Великое переселение народов затопит мир, меняя языки и культуры (сейчас оно как раз начинается - такое впечатление, что Африка, Ближний Восток, Азия и Латинская Америка дружно двинулись в сторону Европы, США и Канады)? Глобальный Юг подорвался и пошёл заселять глобальный Север.

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