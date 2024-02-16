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Этот таинственный мир

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Массивная каменная стена, построенная более 10 000 лет назад, обнаружена на дне Балтийского моря

Массивная каменная стена, построенная более 10 000 лет назад, обнаружена на дне Балтийского моря

Исследователи из Института Лейбница по изучению Балтийского моря в Варнемюнде (Германия) сообщили об обнаружении древней массивной каменной стены возрастом 10 000 лет, которая тысячелетиями оставалась погребенной в Балтийском море.

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