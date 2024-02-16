Массивная каменная стена, построенная более 10 000 лет назад, обнаружена на дне Балтийского моря

Исследователи из Института Лейбница по изучению Балтийского моря в Варнемюнде (Германия) сообщили об обнаружении древней массивной каменной стены возрастом 10 000 лет, которая тысячелетиями оставалась погребенной в Балтийском море.
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