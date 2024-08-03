NN.RU: нижегородка рассказала об отпуске в неприлично дорогой Абхазии

Туры в Абхазию стали привлекательным предложением для многих отдыхающих. Однако, несмотря на низкие цены и природу, реальный опыт отдыха может оказаться не таким радужным, как представлено на первый взгляд.
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