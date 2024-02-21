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«Расколет Землю пополам»: распространенные мифы о ядерном оружии

«Расколет Землю пополам»: распространенные мифы о ядерном оружии

Ядерное оружие – средство, которое сегодня якобы удерживает человечество от третьей мировой войны. Между тем несмотря на его разрушительную силу, многие факты о данном вооружении являются не более, чем мифом, созданным во времена холодной войны.

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