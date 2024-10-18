В Екатеринбурге переименовали школьный фестиваль из-за украинских сказок

Дмитрий Гурин

И чем возмутились? Украинским языком? Или тем что дети будут его изучать? У нас в школе нам пришлось ставить спектакль в 8 классе в котором был и Польский язык с Французским и Итальянским и таки шо? А в департаменте образования надо провести хороший ликбез можно с розгами. Например мало кто знает сказку "Сто приключений Барвинка и Ромашки" Чалого которая имеет полностью Украинские корни. Нам запретить в школах читать Гоголя? Родителям то же пистонов на вставлять за разжигание ненависти..... Почему то в западной части России как то терпимее отношение к Украине хотя и намного ближе........