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В Екатеринбурге переименовали школьный фестиваль из-за украинских сказок

В Екатеринбурге переименовали школьный фестиваль из-за украинских сказок

В Екатеринбурге детский фестиваль сказок народов мира переименовали из-за жалоб родителей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
И чем возмутились? Украинским языком? Или тем что дети будут его изучать? У нас в школе нам пришлось ставить спектакль в 8 классе в котором был и Польский язык с Французским и Итальянским и таки шо? А в департаменте образования надо провести хороший ликбез можно с розгами.  Например мало кто знает сказку &quot;Сто приключений Барвинка и Ромашки&quot; Чалого которая имеет полностью Украинские корни. Нам запретить в школах читать Гоголя? Родителям то же пистонов на вставлять за разжигание ненависти..... Почему то в западной части России как то терпимее отношение  к Украине хотя и намного ближе........
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