В Брянске на месте падения беспилотника обнаружили 10 килограммов пластида

Взрывчатое вещество обнаружили в 200 метрах от жилого дома по улице Грибоедова. Пластид найден после падения беспилотника самолетного типа, который уничтожили росгвардейцы из автоматического оружия утром 31 августа, - сообщает 1 сентября телеграм- .