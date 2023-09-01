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В Брянске на месте падения беспилотника обнаружили 10 килограммов пластида

В Брянске на месте падения беспилотника обнаружили 10 килограммов пластида

Взрывчатое вещество обнаружили в 200 метрах от жилого дома по улице Грибоедова. Пластид найден после падения беспилотника самолетного типа, который уничтожили росгвардейцы из автоматического оружия утром 31 августа, - сообщает 1 сентября телеграм- .

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