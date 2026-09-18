Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Мне плевать на ваши запреты — моя дочь будет ходить в школу в хиджабе»: переехавшая в Москву таджичка очень недовольна новыми правилами.

«Мне плевать на ваши запреты — моя дочь будет ходить в школу в хиджабе»: переехавшая в Москву таджичка очень недовольна новыми правилами.

Россия — многонациональная страна, где бок о бок живут представители разных народов и культур. Но при этом наша страна является светским государством.

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