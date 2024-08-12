Выявлен механизм нарушения памяти с возрастом

Ученые Университета штата Пенсильвания выявили механизм, отвечающий за возрастные нарушения памяти. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Frontiers in Molecular Neuroscience, за когнитивные проблемы в пожилом возрасте отвечает специфический фермент HDAC3.
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