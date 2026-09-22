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Euractiv узнал о тупике по санкциям из-за позиции Латвии

Euractiv узнал о тупике по санкциям из-за позиции Латвии

Латвия выступила против предложения снять санкции с Усманова и Фридмана при продлении ограничений в отношении почти 3 тысяч лиц на три года.

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