Депутат Кошелев: в ближайшие два–три года в РФ заменят 64 тыс. лифтов

Более 60 тыс. лифтов требуется заменить в России в ближайшие два–три года. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев.