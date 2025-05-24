Депутат Кошелев: в ближайшие два–три года в РФ заменят 64 тыс. лифтов

Более 60 тыс. лифтов требуется заменить в России в ближайшие два–три года. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев.
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