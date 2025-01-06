НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

63 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Нет границы непосредственной, евреи только с мирными могут воевать, и с трусливой армией, как и амеры..Отчего хуситы, в ...
  • Евгений Маринов
    Ничего в Китае не изменилось, как были хитрож-е по отношению абсолютно ко всем , с кем имеют дела, так и остаются.  Е...Три корзины: у Си...
  • Кот Рыжый
    Приехала шлюха. Одета как шлюха. Ведёт себя как шлюха! И ЧТО  им делать?!  😜😂Новые власти Сири...

Почему «Рождественское наступление» ВСУ может прийтись на Беларусь

Почему «Рождественское наступление» ВСУ может прийтись на Беларусь

То, что 2025-й точно будет еще одним тяжелым военным годом, стало окончательно понятно уже 5 января, когда ВСУ «неожиданно» пошли в Курской области в «Рождественское наступление», о высокой вероятности которого заблаговременно предупреждали все вменяемые военные эксперты и аналитики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх