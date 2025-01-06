Почему «Рождественское наступление» ВСУ может прийтись на Беларусь

То, что 2025-й точно будет еще одним тяжелым военным годом, стало окончательно понятно уже 5 января, когда ВСУ «неожиданно» пошли в Курской области в «Рождественское наступление», о высокой вероятности которого заблаговременно предупреждали все вменяемые военные эксперты и аналитики.
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