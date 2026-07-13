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Билич возглавил сборную Хорватии после ухода Далича. Славен уже руководил командой с 2006 по 2012 год

Славен Билич вновь возглавил сборную Хорватии . Ранее национальная команда вылетела с ЧМ-2026 после поражения от Португалии (1:2) в 1/16 финала турнира.

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