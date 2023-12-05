Вспоминая иуд 1991г. ... Мы были ЗА сохранение СССР !

Nik Nik Ну есть такие, один на броневике с Ельциным стоял, другой бандитам автоматы раздавал и до сих пор у власти.

фарид сабиров Эту аферу вместе с амерами провернули те кто сейчас сидит на природных ресурсах и плюет с высоту газовой нефтяной колонки на НАРОД и наживается на сверх прибылях. На горе НАРОДА и нищете Родины России