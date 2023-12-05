Фотография, которая была сделана во время митинга за сохранение СССР в 1991 году. Девушка гордо держит флаг Советского Союза.
Вспоминая иуд 1991г. ... Мы были ЗА сохранение СССР !
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nik Nik
Ну есть такие, один на броневике с Ельциным стоял, другой бандитам автоматы раздавал и до сих пор у власти.
Ответить
12 час.
фарид сабиров
Эту аферу вместе с амерами провернули те кто сейчас сидит на природных ресурсах и плюет с высоту газовой нефтяной колонки на НАРОД и наживается на сверх прибылях. На горе НАРОДА и нищете Родины России
Ответить
11 час.
Аршак Меликджанян
...........а у народа не было единого и управляющего органа, который возглавил бы сопротивление.............. а всё Сталина ругают, велика роль личности в судьбе людей, государства, судить надо по результатам их жизни и дел, а то разные п---сты берутся учить жизни.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии