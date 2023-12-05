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Вспоминая иуд 1991г. ... Мы были ЗА сохранение СССР !

Вспоминая иуд 1991г. ... Мы были ЗА сохранение СССР !

   Фотография, которая была сделана во время митинга за сохранение СССР в 1991 году.    Девушка гордо держит флаг Советского Союза.

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Комментарии
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Nik Nik
Ну есть такие, один на броневике с Ельциным стоял, другой бандитам автоматы раздавал и до сих пор у власти.
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12 час.
фарид сабиров
Эту аферу вместе с амерами провернули те кто сейчас сидит на природных ресурсах и плюет с высоту газовой нефтяной колонки на НАРОД и наживается на сверх прибылях. На горе НАРОДА и нищете Родины России
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11 час.
Аршак Меликджанян
...........а у народа не было единого и управляющего органа, который возглавил бы сопротивление.............. а всё Сталина ругают, велика роль личности в судьбе людей,  государства, судить надо по результатам их жизни и дел, а то разные п---сты берутся учить жизни.
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9 час.

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