RUSSIAN LOOK/ GLOBAL LOOK PRESS Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал причину развала СССР.
"Они же появились из недр правящей партии": Володин назвал причину развала СССР
Комментарии
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Алексей Тан
Евгения.... да я знаю, внук Жемчужной, Никонов.... и он еврей (по правилам их)... НО свою вахту то в Думе... он сдал ... еврею "Володину"... он и есть последыш.
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1 д.
лина любимцева
Эти вырожденцы появились не из недр Компартии, а они были завербованы западными спецслужбами. И служили Западу, что те прикажут. И сейчас такие есть у нас!!!!
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1 д.
лл
лина любимцева
Пустые полки были искусственно организованы. Продукты машинами вывозили на свалки, лишь бы не в магазины.... РАЗВАЛ СССР БЫЛ искусственно организован ПРЕДАТЕЛЯМИ. А мы все прохлопали и промухали, поскольку у народа был ОГРОМНЫЙ КРЕДИТ ДОВЕРИЯ ВЛАСТЯМ после ВОВ. Когда руководство СССР, при Сталине, НЕ ПОДВЕЛО, НЕ ПОДКАЧАЛО И НЕ ПРЕДАЛО, народ!!!
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1 д.
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