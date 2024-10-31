"Они же появились из недр правящей партии": Володин назвал причину развала СССР

Алексей Тан Евгения.... да я знаю, внук Жемчужной, Никонов.... и он еврей (по правилам их)... НО свою вахту то в Думе... он сдал ... еврею "Володину"... он и есть последыш.

лина любимцева Эти вырожденцы появились не из недр Компартии, а они были завербованы западными спецслужбами. И служили Западу, что те прикажут. И сейчас такие есть у нас!!!!