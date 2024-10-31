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"Они же появились из недр правящей партии": Володин назвал причину развала СССР

"Они же появились из недр правящей партии": Володин назвал причину развала СССР

RUSSIAN LOOK/ GLOBAL LOOK PRESS Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал причину развала СССР.

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Комментарии
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Алексей Тан
Евгения.... да я знаю, внук Жемчужной, Никонов.... и он еврей (по правилам их)... НО свою вахту то в Думе... он сдал ... еврею &quot;Володину&quot;... он и есть последыш.
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1 д.
лина любимцева
Эти вырожденцы появились не из недр Компартии, а они были завербованы западными спецслужбами. И служили Западу, что те прикажут. И сейчас такие есть у нас!!!!
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1 д.
лл
лина любимцева
Пустые полки были искусственно организованы. Продукты машинами вывозили на свалки, лишь бы не в магазины....  РАЗВАЛ СССР БЫЛ искусственно организован ПРЕДАТЕЛЯМИ. А мы все прохлопали и промухали, поскольку у народа был ОГРОМНЫЙ  КРЕДИТ ДОВЕРИЯ ВЛАСТЯМ после ВОВ. Когда руководство СССР, при Сталине, НЕ ПОДВЕЛО, НЕ ПОДКАЧАЛО И НЕ ПРЕДАЛО,  народ!!!
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1 д.

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