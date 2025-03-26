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«Рейнджерс» проиграли 4 матча из последних 5. Клуб отстает от зоны плей-офф на 1 очко при 2 играх в запасе у конкурентов

Клуб из Нью-Йорка уступил «Лос-Анджелесу» (1:3) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.  Команда под руководством Питера Лавиолетта набрала 74 очка в 72 играх и отстает от зоны плей-офф на Востоке на 1 очко.

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