360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 312 подписчиков

Психолог Изюменко отметила, что заметить употребление психоактивных веществ у подростков довольно непросто

Психолог Изюменко отметила, что заметить употребление психоактивных веществ у подростков довольно непросто

Клинический психолог, аддиктолог и основатель клуба для родителей проблемных подростков Лоза Александра Изюменко в беседе с ИА НСН рассказала, что заметить употребление психоактивных веществ у подростков бывает непросто.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии