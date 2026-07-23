Психолог Изюменко отметила, что заметить употребление психоактивных веществ у подростков довольно непросто

Клинический психолог, аддиктолог и основатель клуба для родителей проблемных подростков Лоза Александра Изюменко в беседе с ИА НСН рассказала, что заметить употребление психоактивных веществ у подростков бывает непросто.
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